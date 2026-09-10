Президентът на Комо за бъдеще без Фабрегас: Имаше Барса без Кройф, Милан без Саки и Интер без Ерера

Президентът на Комо Мирван Суварсо изрази убеденост, че клубът може да продължи своя прогрес дори и след бъдеща раздяла със своя треньор Сеск Фабрегас, под чието ръководство “езерняците” записаха исторически постижения.

“Имаше Барселона без Йохан Кройф, Милан без Ариго Саки и Интер без Еленио Ерера. Кой остава в един клуб завинаги? Само Алекс Фъргюсън беше близо до това (в Манчестър Юнайтед - б.р.). Сеск изгражда за клуба, а не за себе си. Неговото наследство ще остане завинаги, но ще дойде ден, в който ще си тръгне. Когато това стане, той ще трябва да ни помогне да намерим неговия наследник, защото в противен случай методиката му и играчите, които е довел тук, ще бъдат похабени”, коментира пред “Ла Република” Суварсо, който отговори по следния начин на въпрос дали клубът му е готов да се бори за Скудетото: “След само три мача? Това е труден сезон с толкова много първи неща за нас, включително тежестта на очакванията. Кой знае дали ще успеем да се справим с всичко това”.

🚨🎫 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Como president Mirwan Suwarso and other club directors will give their seats to supporters for their UEFA Champions League debut match vs RB Leipzig. 👏✅



The tickets will go to Como fans who were born in 1950 or earlier, so they can experience history.… pic.twitter.com/yofwnjKVVE — EuroFoot (@eurofootcom) September 8, 2026

Той също така изрази своя оптимизъм за развитието на италианското първенство предвид младите местни таланти в него. “В тези начални кръгове видяхме редица интересни млади играчи като Алфаджо Сисе, Антонио Вергара, Емануеле Лули и Антонио Раймондо. Треньор като Алберто Акуилани пък практикува атрактивен футбол и предоставя вълнуващи мачове. Неговият стил е подобен на този на Фабрегас. Ако развиваме нашите таланти, Серия "А" ще се върне към нивото от 90-те до 5-10 години. Стойността на дадено първенство се оценява чрез силата на най-слабия му отбор, като именно това разграничава Премиър лийг от останалите шампионати. Комо е нищо без италианския футбол. Ние сме част от системата, като аз имам приятелски взаимоотношения с много от моите колеги, начело с Джузепе Марота и Аурелио Де Лаурентис, които са двама визионери”, добави шефът на “бианкоадзурите”.

Както е известно, Суварсо и останалите ръководители на Комо преотстъпиха своите билети за днешния мач с РБ Лайпциг на най-възрастните фенове на клуба, за да могат те да изгледат на живо историческото първо домакинство в Шампионската лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages