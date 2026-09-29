Гол след гол: Вижте попаденията от седмия кръг в Елитната група до 16 години

Седмият кръг в Елитната група до 16 години предложи общо 26 попадения. Голове имаше в седем от осемте срещи, а единствено двубоят между ЦСКА 1948 и Дунав завърши при нулево равенство.

Най-убедителната победа постигна Лудогорец, който се наложи с 5:0 над Етър. Арда победи Национал с 5:1, а Левски спечели домакинството си на Пирин с 3:0. Интригуващи бяха срещите Черно море – Ботев (Пловдив) и ЦСКА – Черноморец 1919, завършили съответно при резултати 2:3 и 1:2.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме 23 от общо 26-те попадения в седмия кръг. Във видеото не са включени трите гола от победата на Локомотив (Пловдив) с 3:0 над Академик (Пловдив).

Насладете се на наличните попадения от седмия кръг в Елитната група до 16 години!

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