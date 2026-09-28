Славия измъкна минимална победа над Септември при U16

Славия победи Септември с 1:0 в столично дерби от седмия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в София.

Единственото попадение падна в 30-ата минута, когато Антон Спасов се разписа за „белите“.

След почивката двата отбора не успяха да стигнат до нов гол. В самия край домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Емил Догазанов, а Славия запази минималния си аванс и спечели трите точки.

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