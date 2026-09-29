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Гол след гол: Вижте всички попадения от седмия кръг в Елитната група до 15 години

  • 29 сеп 2026 | 15:49
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Седмият кръг в Елитната група до 15 години предложи общо 32 попадения. Голове имаше във всичките осем срещи, като кръгът донесе убедителни победи, оспорвани двубои и три равенства.

Най-изразителния успех постигна Национал, който се наложи с 6:1 при гостуването си на Шипка Старс. Левски победи Локомотив (София) с 5:1, а Славия и Ботев (Пловдив) записаха победи с по 3:1 съответно срещу Септември и Черно море.

Лудогорец спечели головия двубой с Етър с 3:2, докато срещите ЦСКА 1948 – Дунав и МарицаЛокомотив (Пловдив) завършиха при резултат 1:1. ЦСКА се наложи с 2:0 над Спартак 1918.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички 32 попадения от седмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от седмия кръг в Елитната група до 15 години!

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