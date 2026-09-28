Лудогорец разгроми Етър с човек по-малко при U16

Лудогорец U16 постигна категорична победа с 5:0 над Етър U16 в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група. Двубоят се игра на базата „Гнездо на орли“ в Разград.

Радослав Пантаджиев откри още в първата минута, а Георги Славчов удвои в 24-тата. Пантаджиев отбеляза отново в 33-тата минута за класическото 3:0. Малко преди почивката домакините останаха с десет души след червен картон на Феликс Феми.

Численото неравенство не промени хода на срещата. Славчов реализира втория си гол в 53-тата минута, а Александър Димитров оформи крайното 5:0 в 66-ата.

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