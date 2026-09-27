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Черноморец удари ЦСКА в София в Елитната група U16

  • 27 сеп 2026 | 14:29
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Черноморец удари ЦСКА в София в Елитната група U16

Черноморец постигна ценна победа с 2:1 като гост на ЦСКА в двубой от седмия кръг на Елитната група до 16 години. "Червените" започнаха срещата по-активно и в началните минути наложиха натиск, като имаха предимство в играта. С течение на първото полувреме обаче бургазлии успяха да изравнят силите на терена и постепенно започнаха да поглеждат по-смело към вратата на домакините.

В добавеното време на първата част Черноморец нанесе своя удар. След корнер Георги Гьорчев успя да се разпише и даде аванс на гостите. "Акулите" започнаха отлично и второто полувреме. След центриране от свободен удар Димитър Калчев се пребори за топката във въздуха и с глава я изпрати във вратата на ЦСКА за 2:0.

"Армейците" обаче не се предадоха и в средата на втората част върнаха интригата. И третото попадение в двубоя падна след статично положение. След корнер за ЦСКА Кристиан Александров засече топката и намали изоставането на своя тим - 1:2.

До последния съдийски сигнал домакините опитаха да упражнят натиск в търсене на изравнително попадение. Черноморец обаче успя да запази аванса си и да удържи победата.

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