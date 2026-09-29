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Кой познава по-добре рейтинга на съотборника си? Звезди на Лудогорец в любопитна игра

  • 29 сеп 2026 | 14:22
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Кой познава по-добре рейтинга на съотборника си? Звезди на Лудогорец в любопитна игра

Футболистите на Лудогорец Амир Хаджиахметович и Иво Гърбич се включиха в забавна игра, в която трябваше да отгатнат рейтингите си в популярния футболен симулатор EA Sports FC 27. Двамата провериха доколко добре познават оценките на своя съотборник, като босненският халф се оказа значително по-точен в предположенията си.

Историческо! Лудогорец влезе в EA SPORTS FC 27
Историческо! Лудогорец влезе в EA SPORTS FC 27

Хаджиахметович, когото Гърбич определи като „босненския Тони Кроос“, и хърватският вратар трябваше да познаят различни показатели, по които са оценени в играта. Рейтингите в нея достигат до 99, като отразяват отделните качества на футболистите.

Подобни предизвикателства са традиционна част от съдържанието, което EA Sports FC създава с клубовете, включени във футболния симулатор. Сред тях е и Лудогорец, който е единственият български представител в EA FC 27.

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