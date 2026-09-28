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Локомотив спечели пловдивското дерби срещу Академик при U16

  • 28 сеп 2026 | 18:38
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Локомотив спечели пловдивското дерби срещу Академик при U16

Локомотив (Пловдив) победи Академик (Пловдив) с 3:0 в среща от седмия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Двубоят се игра на изкуствения терен на „Арена Айсберг“.

„Черно-белите“ поведоха в 37-ата минута с попадение на Валентин Петров и се оттеглиха на почивката с минимален аванс.

Локомотив реши срещата в заключителните минути. Гюрел Мехмедали покачи на 2:0 в 79-ата минута, а две минути по-късно Александър Дечев оформи крайния резултат.

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