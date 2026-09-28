Хеттрик на Имран Хасан при убедителна победа на Арда над Национал

Арда U16 постигна категорична победа с 5:1 над Национал в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група. Срещата се игра в Черноочене.

Домакините поведоха чрез Имран Хасан в 33-тата минута, а само две минути по-късно Яни Янев удвои аванса им. Юсуф Осман оформи класическото 3:0 в 44-тата минута.

Малко след почивката Имран Хасан отбеляза втория си гол, а в 86-ата минута оформи своя хеттрик за 5:0. Национал стигна до почетно попадение в 89-ата минута чрез Никола Бориславов.

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