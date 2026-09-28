Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали) U16

Хеттрик на Имран Хасан при убедителна победа на Арда над Национал

  • 28 сеп 2026 | 18:53
  • 343
  • 0
Хеттрик на Имран Хасан при убедителна победа на Арда над Национал

Арда U16 постигна категорична победа с 5:1 над Национал в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група. Срещата се игра в Черноочене.

Домакините поведоха чрез Имран Хасан в 33-тата минута, а само две минути по-късно Яни Янев удвои аванса им. Юсуф Осман оформи класическото 3:0 в 44-тата минута.

Малко след почивката Имран Хасан отбеляза втория си гол, а в 86-ата минута оформи своя хеттрик за 5:0. Национал стигна до почетно попадение в 89-ата минута чрез Никола Бориславов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец удържа късен натиск на Етър и спечели при U15

Лудогорец удържа късен натиск на Етър и спечели при U15

  • 28 сеп 2026 | 15:47
  • 858
  • 0
"Заедно с Ботев" продължава с фланелката на Алберто Салидо от класиката в София

"Заедно с Ботев" продължава с фланелката на Алберто Салидо от класиката в София

  • 28 сеп 2026 | 15:43
  • 1085
  • 0
Левски вкара пет гола на Локомотив (София) при U15

Левски вкара пет гола на Локомотив (София) при U15

  • 28 сеп 2026 | 15:41
  • 1284
  • 0
Футболистите на Левски ще имат три почивни дни и една открита тренировка през тази седмица

Футболистите на Левски ще имат три почивни дни и една открита тренировка през тази седмица

  • 28 сеп 2026 | 15:41
  • 1035
  • 3
Славия обяви контрола

Славия обяви контрола

  • 28 сеп 2026 | 15:33
  • 685
  • 0
Национал обърна Шипка Старс и постигна убедителна победа при U15

Национал обърна Шипка Старс и постигна убедителна победа при U15

  • 28 сеп 2026 | 15:32
  • 442
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

Димитров: Искаме победа! Надали ще съм първият, който ще намери начин да пречупи прокобата

  • 28 сеп 2026 | 19:40
  • 3814
  • 52
Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

Донков за Гиздол: ЦСКА ще вземе опитен треньор, който умее да постига поставената цел

  • 28 сеп 2026 | 19:46
  • 3324
  • 5
Лига на нациите: играят се първите срещи за деня, головете не закъсняха

Лига на нациите: играят се първите срещи за деня, головете не закъсняха

  • 28 сеп 2026 | 19:00
  • 15728
  • 3
Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 11:55
  • 108818
  • 264
Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

  • 28 сеп 2026 | 09:51
  • 32609
  • 97
Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

Реал Мадрид и Барселона потриват ръце за големите звезди на Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 12:10
  • 26899
  • 75