Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948

Лилия Стефанова отново става част от ЦСКА 1948

  • 29 сеп 2026 | 12:43
  • 450
  • 3
Лилия Стефанова отново става част от ЦСКА 1948

Лилия Стефанова отново става част от футболния ЦСКА 1948 като спортен психолог, съобщиха от клуба.

Два гола на Атанас Илиев не стигнаха на ЦСКА 1948 за победа срещу елитни сърби
Два гола на Атанас Илиев не стигнаха на ЦСКА 1948 за победа срещу елитни сърби

"Лили отново е част от клуба като спортен психолог и ще работи с футболистите и треньорския щаб за психическата подготовка, увереността и концентрацията на отбора", написаха от ЦСКА 1948 в социалните мрежи.

"Нейната работа е важна част от цялостната подготовка на футболистите и от изграждането на необходимата нагласа за представянето им на терена. Пожелаваме на Лили много успехи и ползотворна работа", добавиха още от клуба.

Стефанова работи в ЦСКА 1948 между 2021-а и 2024 година при предишния си престой.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Младежите отпътуваха за Чехия

Младежите отпътуваха за Чехия

  • 29 сеп 2026 | 09:51
  • 2346
  • 2
Вихрен започна с подобрение на терена, машини влязоха в работен режим

Вихрен започна с подобрение на терена, машини влязоха в работен режим

  • 29 сеп 2026 | 09:41
  • 912
  • 0
Никола Серафимов подновява тренировки със "сините"

Никола Серафимов подновява тренировки със "сините"

  • 29 сеп 2026 | 09:28
  • 1313
  • 0
Янислав Георгиев от Пирин U16 спечели наградата за спасяване на месец август

Янислав Георгиев от Пирин U16 спечели наградата за спасяване на месец август

  • 29 сеп 2026 | 09:15
  • 520
  • 0
Ал Итихад продължава да следи Мустафа Сангаре

Ал Итихад продължава да следи Мустафа Сангаре

  • 29 сеп 2026 | 09:02
  • 2218
  • 11
Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 11519
  • 100
Виж всички

Водещи Новини

Победа и нищо друго!

Победа и нищо друго!

  • 29 сеп 2026 | 07:20
  • 11519
  • 100
Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

Нови български надежди и мач на световния шампион в Лигата на нациите тази вечер

  • 29 сеп 2026 | 07:40
  • 5480
  • 0
Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

Никола Илиев преди Чехия: Имаме недовършена работа, отиваме за победа

  • 29 сеп 2026 | 10:26
  • 4216
  • 4
Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

Тодор Кючуков: Имахме шанс за Светослав Вуцов, но преминаването му в ЦСКА криеше риск

  • 29 сеп 2026 | 11:38
  • 5870
  • 14
Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

Асен Митков: Ще бъде много трудно, но ни трябва добър резултат

  • 29 сеп 2026 | 10:22
  • 3010
  • 5
Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

  • 28 сеп 2026 | 23:36
  • 39226
  • 32