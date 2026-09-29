Лилия Стефанова отново става част от ЦСКА 1948

Лилия Стефанова отново става част от футболния ЦСКА 1948 като спортен психолог, съобщиха от клуба.

Два гола на Атанас Илиев не стигнаха на ЦСКА 1948 за победа срещу елитни сърби

"Лили отново е част от клуба като спортен психолог и ще работи с футболистите и треньорския щаб за психическата подготовка, увереността и концентрацията на отбора", написаха от ЦСКА 1948 в социалните мрежи.

"Нейната работа е важна част от цялостната подготовка на футболистите и от изграждането на необходимата нагласа за представянето им на терена. Пожелаваме на Лили много успехи и ползотворна работа", добавиха още от клуба.

Стефанова работи в ЦСКА 1948 между 2021-а и 2024 година при предишния си престой.

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