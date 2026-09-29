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Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 29 сеп 2026 | 12:31
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Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

29-сеп-2026   10.30   EMF Euro Cup & Masters - Finals (минифутбол)
29-сеп-2026   20.15   МФК Кичуза - Тик-КЦМ (минифутбол)
29-сеп-2026   21.15   ТНН Голд - Дрийм тийм (минифутбол)
29-сеп-2026   20.15   Полигран - Войводите (минифутбол)
29-сеп-2026   21.15   Младежите - ФК Лев Инс (минифутбол)
30-сеп-2026   20.15   ФК Класиците - МФК Булгари (минифутбол)
30-сеп-2026   21.15   ФК Локорско - МФК Керелски (минифутбол)
1-окт-2026    20.15   Пи Ви Джи - Амиго Северозапад (минифутбол)
1-окт-2026    21.15   ФК Вила Марк Орбит - Малки Страсти (минифутбол)
1-окт-2026    16.30   Купа "Стара Загора": ЦСКА-Нефтохимик (волейбол)
1-окт-2026    19.00   Купа "Стара Загора": Берое - Войводина Нови Сад
(волейбол)
2-окт-2026    16.30   Купа "Стара Загора": Берое - Нефтохимик (волейбол)
2-окт-2026    19.00   Купа "Стара Загора": ЦСКА - Войводина Нови Сад
(волейбол)
3-окт-2026    09.00   ЦСКА (София) U14 - ДИТ (кв.Драгалевци, София) U14
(футбол)
3-окт-2026    11.30   НСА (София) - Локомотив (Стара Загора) (футбол)
3-окт-2026    15.30   Ботев (Пловдив) - ОФК София 1992 (София) (футбол)
3-окт-2026    15.30   Купа "Стара Загора": Нефтохимик - Войводина Нови
Сад (волейбол)
3-окт-2026    16.00   ЦСКА III (София) - ОФК Костинброд 2012
(Костинброд) (футбол)
3-окт-2026    18.00   Купа "Стара Загора": Берое - ЦСКА (волейбол)
4-окт-2026    11.00   Национал (София) U15 - ЦСКА (София) U15 (футбол)
4-окт-2026    13.30   Национал (София) U16 - ЦСКА (София) U16 (футбол)

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