Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
29-сеп-2026 10.30 EMF Euro Cup & Masters - Finals (минифутбол)
29-сеп-2026 20.15 МФК Кичуза - Тик-КЦМ (минифутбол)
29-сеп-2026 21.15 ТНН Голд - Дрийм тийм (минифутбол)
29-сеп-2026 20.15 Полигран - Войводите (минифутбол)
29-сеп-2026 21.15 Младежите - ФК Лев Инс (минифутбол)
30-сеп-2026 20.15 ФК Класиците - МФК Булгари (минифутбол)
30-сеп-2026 21.15 ФК Локорско - МФК Керелски (минифутбол)
1-окт-2026 20.15 Пи Ви Джи - Амиго Северозапад (минифутбол)
1-окт-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Малки Страсти (минифутбол)
1-окт-2026 16.30 Купа "Стара Загора": ЦСКА-Нефтохимик (волейбол)
1-окт-2026 19.00 Купа "Стара Загора": Берое - Войводина Нови Сад
(волейбол)
2-окт-2026 16.30 Купа "Стара Загора": Берое - Нефтохимик (волейбол)
2-окт-2026 19.00 Купа "Стара Загора": ЦСКА - Войводина Нови Сад
(волейбол)
3-окт-2026 09.00 ЦСКА (София) U14 - ДИТ (кв.Драгалевци, София) U14
(футбол)
3-окт-2026 11.30 НСА (София) - Локомотив (Стара Загора) (футбол)
3-окт-2026 15.30 Ботев (Пловдив) - ОФК София 1992 (София) (футбол)
3-окт-2026 15.30 Купа "Стара Загора": Нефтохимик - Войводина Нови
Сад (волейбол)
3-окт-2026 16.00 ЦСКА III (София) - ОФК Костинброд 2012
(Костинброд) (футбол)
3-окт-2026 18.00 Купа "Стара Загора": Берое - ЦСКА (волейбол)
4-окт-2026 11.00 Национал (София) U15 - ЦСКА (София) U15 (футбол)
4-окт-2026 13.30 Национал (София) U16 - ЦСКА (София) U16 (футбол)