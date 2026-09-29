Футбол, минифутбол и волейбол в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

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Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица. 29-сеп-2026 10.30 EMF Euro Cup & Masters - Finals (минифутбол)

29-сеп-2026 20.15 МФК Кичуза - Тик-КЦМ (минифутбол)

29-сеп-2026 21.15 ТНН Голд - Дрийм тийм (минифутбол)

29-сеп-2026 20.15 Полигран - Войводите (минифутбол)

29-сеп-2026 21.15 Младежите - ФК Лев Инс (минифутбол)

30-сеп-2026 20.15 ФК Класиците - МФК Булгари (минифутбол)

30-сеп-2026 21.15 ФК Локорско - МФК Керелски (минифутбол)

1-окт-2026 20.15 Пи Ви Джи - Амиго Северозапад (минифутбол)

1-окт-2026 21.15 ФК Вила Марк Орбит - Малки Страсти (минифутбол)

1-окт-2026 16.30 Купа "Стара Загора": ЦСКА-Нефтохимик (волейбол)

1-окт-2026 19.00 Купа "Стара Загора": Берое - Войводина Нови Сад

(волейбол)

2-окт-2026 16.30 Купа "Стара Загора": Берое - Нефтохимик (волейбол)

2-окт-2026 19.00 Купа "Стара Загора": ЦСКА - Войводина Нови Сад

(волейбол)

3-окт-2026 09.00 ЦСКА (София) U14 - ДИТ (кв.Драгалевци, София) U14

(футбол)

3-окт-2026 11.30 НСА (София) - Локомотив (Стара Загора) (футбол)

3-окт-2026 15.30 Ботев (Пловдив) - ОФК София 1992 (София) (футбол)

3-окт-2026 15.30 Купа "Стара Загора": Нефтохимик - Войводина Нови

Сад (волейбол)

3-окт-2026 16.00 ЦСКА III (София) - ОФК Костинброд 2012

(Костинброд) (футбол)

3-окт-2026 18.00 Купа "Стара Загора": Берое - ЦСКА (волейбол)

4-окт-2026 11.00 Национал (София) U15 - ЦСКА (София) U15 (футбол)

4-окт-2026 13.30 Национал (София) U16 - ЦСКА (София) U16 (футбол) Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google Следвай ни: