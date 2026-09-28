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Ботев (Пловдив) спечели головия сблъсък с Черно море при U16

  • 28 сеп 2026 | 18:59
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Ботев (Пловдив) спечели головия сблъсък с Черно море при U16

Ботев (Пловдив) победи Черно море с 3:2 във Варна в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Домакините поведоха в 20-ата минута чрез Боян Аврамов, но малко преди почивката Кирил Чомров изравни. В началото на втората част Теодор Матев направи обрата пълен, а Тодор Каракутуков покачи на 3:1 в 70-ата минута.

Черно море върна интригата с попадение на Жорик Христов в 88-ата минута, но Ботев удържа аванса си и си тръгна от Варна с трите точки.

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