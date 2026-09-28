ЦСКА 1948 и Дунав не си отбелязаха при U16

ЦСКА 1948 и Дунав завършиха 0:0 в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен на комплекс „Академика 4-ти километър“ в София.

Двата отбора не успяха да намерят път към противниковата врата през първото полувреме, а нулевото равенство се запази и след почивката.

Двубоят премина без попадения, но с няколко официални предупреждения през втората част. Така ЦСКА 1948 и Дунав поделиха точките след 0:0.

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