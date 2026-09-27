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Левски с класическа победа над Пирин при 16-годишните

  • 27 сеп 2026 | 15:24
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Левски постигна убедителна победа с 3:0 над Пирин в домакинството си от Елитната група до 16 години. "Сините" откриха резултата в 16-ата минута. Капитанът Явор Славчев се възползва от неубедително връщане на топката към вратаря на "орлетата", елиминира стража с финт и хладнокръвно реализира за 1:0.

След почивката Левски продължи да контролира двубоя и в 56-ата минута удвои преднината си. Ландон Йескас беше оставен непокрит на стрелкова позиция и не пропусна да се разпише за 2:0.

Крайното 3:0 оформи Теодор Михайлов в 78-ата минута. Той се отличи с красиво изпълнение от центъра, с което сложи точка на спора и донесе класическия успех на столичани.

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