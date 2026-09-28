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Лудогорец удържа късен натиск на Етър и спечели при U15

  • 28 сеп 2026 | 15:47
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Лудогорец удържа късен натиск на Етър и спечели при U15

Лудогорец победи Етър с 3:2 в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Гнездо на орли“ в Разград.

Домакините изиграха силно първо полувреме и се оттеглиха на почивката с три гола аванс. Иван Пуцов откри резултата в 21-вата минута, Максим Даскалов удвои десет минути по-късно, а в 40-ата минута Пуцов се разписа отново за 3:0.

Етър се върна в двубоя през втората част. Иван Банков намали в 68-ата минута, а Божидар Илиев отбеляза за 3:2 в 79-ата. Гостите обаче нямаха време за трето попадение и Лудогорец задържа аванса си до последния съдийски сигнал.

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