"Заедно с Ботев" продължава с фланелката на Алберто Салидо от класиката в София

Благотворителната кампания „Заедно с Ботев“ продължава с търг №6. Този път един от вас може да спечели автентичната фланелка на Алберто Салидо от победата с 3:0 над Септември София.

Испанецът бе избран за Играч на мача, след като се отчете с гол и асистенция. От началото на кампанията „Заедно с Ботев“ вече събрахме точно 2000 евро, които бяха преведени за лечението на Натали-Ирен.

Началната цена на фланелката на Алберто Салидо е 70 евро, а всяка следваща оферта трябва да бъде с поне 10 евро по-висока.

Наддаването започва сега и продължава до 12:00 часа в четвъртък (01.10). За участие в търга напишете своето предложение в коментар под публикацията в страницата на "канарчетата".

След края на търга служител на Ботев Пловдив ще се свърже с победителя, за да уточни получаването на фланелката.

"Да продължим да правим добро заедно. Заедно за малката Натали-Ирен", призоваха от Ботев Пловдив.

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