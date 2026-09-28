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Левски вкара пет гола на Локомотив (София) при U15

  • 28 сеп 2026 | 15:41
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Левски вкара пет гола на Локомотив (София) при U15

Левски постигна убедителна победа с 5:1 над Локомотив (София) в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на помощното изкуствено игрище на стадион „Георги Аспарухов“.

„Сините“ решиха мача още през първото полувреме. Иван Иванов откри резултата в седмата минута, а Георги Георгиев удвои в 23-тата. Само три минути по-късно Иванов отбеляза втория си гол, преди Владимир Бачурин да направи резултата 4:0 в 35-ата минута.

Калин Дъров добави пето попадение за домакините в 56-ата минута. Почетният гол за Локомотив (София) бе дело на Матю Младжов в 70-ата минута.

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