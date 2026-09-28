Национал обърна Шипка Старс и постигна убедителна победа при U15

Национал победи Шипка Старс 2015 с 6:1 като гост в двубой от седмия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на стадион „Шипка“ в Асеновград.

Домакините поведоха в 17-ата минута чрез Ивайло Макавеев, но само четири минути по-късно Антонио Калинов изравни за Национал. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 1:1.

Гостите решиха двубоя през втората част. Владимир Кунчев направи обрата пълен в 48-ата минута, а Александър Лазаров се разписа два пъти. Теодор Славчов и Иван Александров също добавиха по едно попадение за крайното 6:1.

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