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Млад грузинец ще свири България - Естония

  • 27 сеп 2026 | 16:33
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Млад грузинец ще свири България - Естония

Младият грузински съдия Гога Кикачешвили ще ръководи втората среща от група С4 на турнира Лига на нациите между България и Естония, която ще се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив на 29 септември (вторник).

Началото на мача е от 21:45 часа българско време, а "лъвовете" ще се опитат да спечелят първи точки, след като на старта допуснаха конфузна загуба с 1:2 от Люксембург. Естонците пък изненадващо взеха точка при гостуването си на Исландия (1:1).

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Почощници на 35-годошният Кикачешвили ще бъдат само негови сънародници, докато отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) са от Германия и Грузия. Давид Аквледиани и Давит Габисония ще бъдат странични съдии, а Бакари Брегадзе е четвърти рефер.

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Главен ВАР-арбитър е германецът Роберт Шрьодер, а асистент ВАР-съдия ще бъде Иракли Квирикашвили. Един от най-успешните съдии от началото на 21 век - белгиецът Франк де Блекере, е изпратен за съдийски наблюдател, а Анна Бордюгова от Украйна е делегат на УЕФА.

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Кикачешвили ръководи мачове в Европа от 2021 година, а с български отбор се е срещал само веднъж. На 16 юли 2025 година е главен арбитър на квалификацията в Шампионската лига между Динамо (Минск) и Лудогорец, завършила 2:2 след продължения на стадиона в Мезьокьовешд.

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Снимки: Imago

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