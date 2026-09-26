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Котев: Очаквам да покажем тотално различно поведение и лице срещу Естония

  • 26 сеп 2026 | 22:32
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Техническият директор на БФС Кирил Котев направи своя коментар за БТА след мача с Люксембург, загубен с 1:2, на старта на Лигата на нациите. Функционерът сподели, че очаква тотално друго лице при предстоящото домакинство срещу Естония.

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“Като цяло, слаб двубой на нашия отбор. Лошото е, че показахме стари слабости – успяхме да поведем и вместо да затвърдим аванса си, сякаш чакаме мачът да свърши и веднага бяхме наказани. Очаквам да покажем тотално различно поведение и лице в следващия ни мач срещу Естония във вторник – целта остава същата: първо място в групата”, заяви Котев след срещата.

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Следващият мач на “трикольорите” е на 29 септември (вторник) от 21:45 часа местно време срещу Естония отново на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

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