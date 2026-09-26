Теодор Иванов: Допуснахме лесни голове

Бранителят на националния отбор на България Теодор Иванов говори след загубата на „лъвовете“ от Люксембург с 1:2 в Пловдив.

„Допуснахме два доста лесни гола, те имаха точно тези два шанса. Не успяхме да си реализираме и другите шансове. Ще дадем всичко от себе си в следващия мач с Естония".

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"Утре ще анализираме допуснатите грешки, както в защита, така и в атака. Не мога да дам причина за това нещо. Както ние, така и отборът до 21 години се раздаваме на 100 процента – може би там Господ е повече с тях, отколкото с нас“, заяви Иванов.

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