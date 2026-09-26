Селекционерът на Люксембург: Бяхме подготвени, заслужено спечелихме

Старши треньорът на Люксембург Джеф Щрасер не скри задоволството си след паметната победа с 2:1 над България насред стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Успехът е първи в историята на „червените лъвове“ срещу "лъвовете".

„Поздравления за отбора. Играхме добре, бяхме подготвени за този мач. Имахме повече удари към вратата и от тази гледна точка мога да бъда доволен“, започна той.

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„В миналото също сме постигали добри резултати, но когато започваме в нов турнир, е важно да спечелиш първия си мач, особено когато е гостуване. За съжаление, имаме контузен играч и му пожелавам бързо възстановяване“, допълни тактикът на Люксембург.

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