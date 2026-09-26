Груев: Няма какво да мрънкаме, нивото ни е Лига С, но нещата бързо могат да се обърнат

Халфът на Лийдс и България Илия Груев заяви след домакинското поражение на "трикольорите" с 1:2 от Люксембург, че нивото ни е Лига С и няма какво да мрънкаме. Въпреки това полузащитникът завърши оптимистично, че при победа над Естония след три дни нещата могат да се обърнат.

"Влязохме добре в мача. После след една елементарна ситуация и двойно подаване ни вкараха гол. Второто попадение след статично. Много елементарни два гола. На това ниво не може да вземеш мача, когато си пуснал два такива гола. Опитваме се и се стараем, но много елементарни голове ни вкараха. Две грешки в наказателното.

Трябва да играем с по-голямо самочувствие, по-смело и повече с топката. Там трябва да се подобрим. Имаме футоблистите. Надявам се да се види това във вторник с Естония.

Да, нивото ни е Лига С. Това е реалността. На никой не му харесва, но няма какво да мрънкаме. Много бързо могат да се обърнат нещата при победа над Естония. Трябва да останем позитивни. Това е пътят", каза Груев.

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