Здравко Димитров: Разбирам хората, но невъзнаграден труд няма

Крилото на българския национален отбор по футбол Здравко Димитров призова за търпение след кошмарния старт на „лъвовете“ в турнира Лига на нациите. Селекцията на Александър Димитров допусна пълен обрат и отстъпи с 1:2 пред Люксембург на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, записвайки първа историческа загуба от този съперник.

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

„Разбирам хората, защото искат да виждат резултати. Ние даваме всичко от нас и стъпка по стъпка всички мислим, че ще се получи. Трябва малко време. Понякога не се получава, знаете, но невъзнаграден труд няма. Утре ще анализираме и ще си видим грешките“, сподели фланговият нападател.

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