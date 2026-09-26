Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Люксембург

Здравко Димитров: Разбирам хората, но невъзнаграден труд няма

  • 26 сеп 2026 | 21:26
  • 424
  • 0

Крилото на българския национален отбор по футбол Здравко Димитров призова за търпение след кошмарния старт на „лъвовете“ в турнира Лига на нациите. Селекцията на Александър Димитров допусна пълен обрат и отстъпи с 1:2 пред Люксембург на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, записвайки първа историческа загуба от този съперник.

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите
Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

„Разбирам хората, защото искат да виждат резултати. Ние даваме всичко от нас и стъпка по стъпка всички мислим, че ще се получи. Трябва малко време. Понякога не се получава, знаете, но невъзнаграден труд няма. Утре ще анализираме и ще си видим грешките“, сподели фланговият нападател.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Георги Чиликов: Много съм доволен от контролата

Георги Чиликов: Много съм доволен от контролата

  • 26 сеп 2026 | 16:47
  • 2229
  • 1
Първите два мача от 11-ия кръг на Втора лига приключиха, Пирин продължава да затъва

Първите два мача от 11-ия кръг на Втора лига приключиха, Пирин продължава да затъва

  • 26 сеп 2026 | 17:55
  • 31302
  • 0
Илиан Илиев след победата над Дунав: Изиграхме полезна контрола, чакаме контузените

Илиан Илиев след победата над Дунав: Изиграхме полезна контрола, чакаме контузените

  • 26 сеп 2026 | 16:42
  • 2993
  • 2
Наказаха тежко головата машина на Монако, следващия месец ще играе само срещу ЦСКА

Наказаха тежко головата машина на Монако, следващия месец ще играе само срещу ЦСКА

  • 26 сеп 2026 | 15:47
  • 8982
  • 7
Лудогорец прегази съперник с 16:0!

Лудогорец прегази съперник с 16:0!

  • 26 сеп 2026 | 15:46
  • 2386
  • 3
Бранител кара тестове при "моряците"

Бранител кара тестове при "моряците"

  • 26 сеп 2026 | 15:41
  • 1118
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 118801
  • 862
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 10541
  • 152
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 8715
  • 32
Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

Финал на ЕвроВолей 2026: Франция излиза срещу Полша в битка за титлата

  • 26 сеп 2026 | 21:10
  • 4364
  • 6
Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

Англия 0:1 Испания, Ямал се разписа в самото начало

  • 26 сеп 2026 | 20:31
  • 10650
  • 6
Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

Изумителният Никола Цолов остава в битката за титлата след невероятен подиум в Баку

  • 26 сеп 2026 | 11:04
  • 76880
  • 84