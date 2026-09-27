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Кьосев се извини за лошия терен в Сандански и каза: Заслужена победа, бяхме по-достойният отбор

  • 27 сеп 2026 | 16:18
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Старши треньорът на Вихрен Борислав Кьосев сподели мнението си след победата с 2:0 над Несебър. Наставникът на "еделвайсите" се извини за състоянието на терена на Градския стадион в Сандански и увери, че до две седмици ще бъде приведен в по-приличен вид.

"Напълно заслужена победа. Контролирахме мача. Беше важно да вземем трите точки днес. Мисля, че бяхме по-достойният отбор. Искам да се извиня за лошия терен. От утре влизат да го оправят. Не трябва да има такива терени в професионалния футбол. Имаме ангажимент този терен да изглежда по съвсем различен начин до две седмици. Това със сигурност влияе на нашия отбор. Играем трудно в домакинските мачове. Искаме да контролираме топката и недобрият терен влияе на нашата игра.

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Винаги съм максималист. Не мога да кажа, че съм доволен на 100%. Има какво да се желае, но момчетата показаха характер. Много беше важно да излезем от тази ситуация и да победим.

На всички фронтове ще бъдем на 100%. Имаме капацитет от футболисти. Днес направихме 5 промени в стартовия състав. Ще има мачове и за Купата, в които всички ще получат шанс. Не сме от тези отбори, които имат 10 футболисти. На всички се разчита. Това е водещото в отбора. Вътрешната конкуренция вдига нивото", заяви Кьосев.

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