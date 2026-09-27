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  2. Вихрен (Сандански)

Косев: Не успяхме да разкрием своя пълен потенциал

  • 27 сеп 2026 | 16:02
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Старши треньорът на Несебър Мирослав Косев говори след поражението на тима с 0:2 от Вихрен (Сандански) в мач от 11-ия кръг на Втора лига.

Вихрен срази Несебър след силно второ полувреме
Вихрен срази Несебър след силно второ полувреме

"Не успяхме да разкрием своя пълен потенциал. Аплодисменти за играта на домакините. Опитни футболисти с първа и втора лига. Част от нашите футболисти са като прочетена книга за тях. С разумни действия успяха да решават ситуации в играта, а нашите млади играчи не успяха да покажат качествата си", заяви треньорът на Несебър.

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