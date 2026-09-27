Косев: Не успяхме да разкрием своя пълен потенциал

Старши треньорът на Несебър Мирослав Косев говори след поражението на тима с 0:2 от Вихрен (Сандански) в мач от 11-ия кръг на Втора лига.

Вихрен срази Несебър след силно второ полувреме

"Не успяхме да разкрием своя пълен потенциал. Аплодисменти за играта на домакините. Опитни футболисти с първа и втора лига. Част от нашите футболисти са като прочетена книга за тях. С разумни действия успяха да решават ситуации в играта, а нашите млади играчи не успяха да покажат качествата си", заяви треньорът на Несебър.

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