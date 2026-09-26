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Чандъров: Не виждах как ще ни отбележат, първият им гол беше с четири рикошета

  • 26 сеп 2026 | 21:32
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Чандъров: Не виждах как ще ни отбележат, първият им гол беше с четири рикошета

Полузащитникът на Ботев (Пловдив) и България - Асен Чандъров, който вкара единственото попадение за "трикольорите" при загубата с 1:2 от Люксембург, заяви, че не е виждал как съперникът може да отбележи.

“Атаката за гола беше много хубава, с две-три комбинации на фланга. Хубаво центриране и аз бях там. Дори три гола да бях вкарал, няма значение, когато не спечелиш мача. Отвътре не виждах как ще ни отбележат. Първият им гол беше с три-четири рикошета. После продължихме да контролираме мача, а вторият им гол беше класно изпълнение.

Трябва да продължим да правим такива комбинации като при нашия гол", пожела си Чандъров по повод предстоящия след няколко дни сблъсък срещу Естония.

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