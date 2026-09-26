Емил Ценов: Разполагаме с повече класа от Естония, феновете да ни подкрепят

Българският национал Емил Ценов призова за пълна подкрепа от страна на привържениците за предстоящото домакинство срещу Естония в турнира Лига на нациите. Изявлението му дойде веднага след срамния исторически обрат и загубата с 1:2 от Люксембург на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

„Мога да кажа, че беше равностоен мач. Както ние имахме ситуации, така и те имаха. Игра на положения и те реализираха едно повече“, започна полузащитникът.

„Очакванията относно мача с Естония са 3 точки. Нашият отбор разполага с по-големи качества и класа. Относно атмосферата – за съжаление не може да кажем, че събираме много фенове, но аз ги разбирам и хората. Все пак ги призовавам да дойдат да подкрепят отбора, защото той има нужда от подкрепа“, откровено допълни Ценов пред камерата на Sportal.bg.

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Футболистът загатна и за тактически корекции, които се очаква да бъдат предприети от треньорския щаб за следващия сблъсък на „Колежа“.

„Най-вероятно ще има промени, чисто в настройката. Още по-дръзки и по-смели трябва да сме и според мен ще дойде положителен резултат“, завърши Емил Ценов.

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