Верстапен: Малко не ми достигна в края

Макс Верстапен регистрира своя трети пореден и общо седми подиум от началото на сезона във Формула 1, след като завърши втори зад Джордж Ръсел в надпреварата за Гран При на Азербайджан.

На финала двамата бяха разделени от само 0.1 секунда, след като Ръсел остана без мощност в края след минаване през зона с жълт флаг. В коментара си след надпреварата Верстапен обясни, че първият стинт за него със средно твърдите гуми е бил по-труден, но като цяло остана доволен от скоростта, която Ред Бул показа в Баку.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

„Имахме добро темпо. Първият стинт със средно твърдите гуми беше малко по-труден, но все пак си проправих път до третото място. След това се изкачих на втората позиция при първия рестарт, след което бяха на около секунда зад Джордж.



„В последната обиколка с жълтия флаг, той сякаш загуби мощност на излизането от последния завой и го настигнах доста. Преди финалната линия се доближих още малко, но не беше достатъчно“, обясни Верстапен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages