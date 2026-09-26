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Верстапен: Малко не ми достигна в края

  • 26 сеп 2026 | 16:29
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Макс Верстапен регистрира своя трети пореден и общо седми подиум от началото на сезона във Формула 1, след като завърши втори зад Джордж Ръсел в надпреварата за Гран При на Азербайджан.

На финала двамата бяха разделени от само 0.1 секунда, след като Ръсел остана без мощност в края след минаване през зона с жълт флаг. В коментара си след надпреварата Верстапен обясни, че първият стинт за него със средно твърдите гуми е бил по-труден, но като цяло остана доволен от скоростта, която Ред Бул показа в Баку.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

„Имахме добро темпо. Първият стинт със средно твърдите гуми беше малко по-труден, но все пак си проправих път до третото място. След това се изкачих на втората позиция при първия рестарт, след което бяха на около секунда зад Джордж.

„В последната обиколка с жълтия флаг, той сякаш загуби мощност на излизането от последния завой и го настигнах доста. Преди финалната линия се доближих още малко, но не беше достатъчно“, обясни Верстапен.

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Снимки: Gettyimages

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