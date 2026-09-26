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Исак Хаджар след подиума в Баку: Бяха дълги шест седмици

  • 26 сеп 2026 | 16:36
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Исак Хаджар пропусна последните три състезания във Формула 1 заради контузия на китката, която той получи по време на лятната пауза.

Пилотът на Ред Бул се завърна на стартовата решетка за Гран При на Азербайджан и направи едно много силно състезание в Баку, в което той завърши на подиума зад Джордж Ръсел и съотборника си Макс Верстапен. След финала той заяви, че в ръката му има леко изтръпване, но добави, че няма търпение за Гран При на Бахрейн, която ще се проведе на „Сепанг“ в Малайзия след седмица.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

„Бях дълги шест седмици. Мисля, че това беше точният момент да се върна, чувствам се силен. Този уикенд действах стъпка по стъпка. На тази писта много лесно може да свършиш в стената и аз нямах нужда от това, за да натрупам увереност, така че започнах по-бавно, но това ме доведе тук. Много съм доволен.

„Напълно съм удовлетворен, въпреки че китката ми е леко изтръпнала. Доволен съм. Нямам търпение да продължим със състезанията. Графикът е натоварен и нямам търпени за „Сепанг“, заяви Хаджар.

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Снимки: Gettyimages

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