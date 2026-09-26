Андреа Кими Антонели: В Баку карах като баба ми

Ако сензационната победа на Андреа Кими Антонели на „Монца“ беше състезание за историята, то далеч по-сдържаното му представяне по улиците на Баку ще остане просто бележка под линия в неговата прохождаща кариера.

След като удари стената в квалификацията, Антонели трябваше за втори път в рамките на три уикенда да си проправя път напред, стартирайки от 16-а позиция. И докато 6-километровата градска писта в Баку със сигурност предлагаше повече възможности за изпреварване от предишния кръг в Мадрид, Антонели осъзнаваше, че повторение на героизма от „Монца“ е в най-добрия случай трудна задача, а в най-лошия – невъзможна цел.

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На сложната и ветровита улична писта, изпълнена с капани, Антонели приложи предпазлив подход, докато постепенно изпреварваше пилоти от средата на колоната, за да се изкачи до осмо място. Тогава, в 31-вата от общо 51 обиколки, Алекс Албон предизвика излизане на кола за сигурност.

След като вече беше спечелил позиция от излизането на Ландо Норис в първи завой, неутрализацията даде нов тласък на възстановяването на Антонели, събирайки колоната. 20-годишният пилот получи допълнителна помощ, когато Франко Колапинто удари Норис и съотборника му Пиер Гасли, а пилотът на Мерцедес някак успя да избегне мелето.

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Това отвори вратата за атака срещу Люис Хамилтън от Ферари, като Антонели пресече финалната линия пети, завършвайки успешно ограничаване на щетите след труден уикенд.

След състезанието Антонели призна, че е карал като италианската си „нона“ (баба), докато се е опитвал да намали загубата на точки спрямо победителя и негов съотборник Джордж Ръсел.

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„Днес карах малко като баба ми, просто в режим на ограничаване на щетите - обясни Антонели. - Просто не поемах рискове. Преди да направя маневра, се уверявах, че мога да я осъществя.“

Въпреки че Антонели успя да избегне инцидента с Колапинто при рестарта, той беше ударен от пилота на Хаас Оливър Беърман, което причини щети по левия край на пода на болида му.

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„След рестарта имах големи щети по пода - уточни Антонели. - Цялата ми лява страна я нямаше след контакта. След това колата беше много трудна за управление. Все пак се опитах да стигна до четвъртото място, но като цяло, това е един от онези дни, в които трябва да си доволен от петото място.“

„Видях как болидът на Алпин блокира гуми и веднага се дръпнах. Готвех се да направя контраатака, но очевидно не видях Оли да идва толкова бързо от вътрешната страна. Имах късмет, че се измъкнах, но не толкова, че се отървах с толкова големи щети.“

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След уикенд, белязан от теч в хидравликата по време на тренировките и катастрофа в квалификацията, Антонели остана разочарован от собственото си представяне. Именно тази липса на скорост и ритъм е продиктувала по-предпазливия му подход в състезанието.

„Ако имах същото темпо като на „Монца“ или в предишни състезания, щеше да е различно - обясни той. - Щеше да бъде просто пълна атака. Но днес осъзнах много рано, че първо, беше много по-трудно да се изпреварва във влакче от коли, всички в режим на атака. И второ, нямах същото темпо, което имах преди.“

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„Нагласата се промени много бързо. А и като виждаш толкова много хора да правят грешки, някак се отдръпваш малко. Защото днес просто се възползвах от грешките на всички останали и напреднах.“

След като ограничи загубата на точки спрямо Ръсел до 15 благодарение на възстановяването си до пето място, Антонели напуска Баку със солидна преднина от 66 точки в класирането, преди Формула 1 да се отправи към Малайзия.

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Снимки: Gettyimages