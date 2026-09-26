Вилньов за Пиастри: Грешка на новак

Световният шампион във Формула 1 за 1997 г. Жак Вилньов разкритикува Оскар Пиастри за скъпоструващата му грешка по време на Гран при на Азербайджан, като я определи като "грешка на новак".

Австралийският пилот допусна двойно блокиране на гумите по време на състезанието на градската писта в Баку, докато се движеше на трета позиция. В опит да се защити от Исак Хаджар от Ред Бул на старт-финалната права, Пиастри блокира спирачките и излезе широко в зоната за сигурност. Инцидентът го извади от битката за подиума и го свали до 15-о място.

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В крайна сметка Пиастри завърши състезанието на 14-а позиция, а съотборникът му Ландо Норис отпадна след контакт с пилотите на Алпин – Франко Колапинто и Пиер Гасли.

„Това беше грешка на новак - заяви Вилньов по време на анализа си за Sky Sports F1. - Той се разсея, гледайки в огледалата си, и просто пропусна напълно момента.

„Това е истината. Грешки се случват. Натискаш твърде много, но се виждаше, че той гледа в огледалата и просто изпусна всичко“, добави канадецът.

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Трикратната шампионка в Сериите W Джейми Чадуик, която също беше част от предаването, сподели своята гледна точка за състезанието на Макларън. „Слушах радиото му преди това - обясни Чадуик за Пиастри. - Имаше много оплаквания като цяло и от двамата пилоти на Макларън, че се борят да извлекат най-доброто от колата си. Ландо получава доста напътствия по време на обиколката къде може да се подобри и къде да намери скорост.“

Тя добави: „В крайна сметка теглиш чертата и това е грешка. Дори Оскар Пиастри трябва да я анализира, но е рядкост да видиш такова двойно блокиране от пилот от неговия калибър. На мен ми се стори странно.“

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Самият Пиастри обясни, че блокирането на гумите го е изненадало. „Да, трябва да отида и да видя, защото определено ме изненада. Не мисля, че спирах супер късно или супер силно. Просто моментално блокирах и двете предни гуми, така че очевидно трябва да го разгледам“, каза пилотът на Макларън.

„Просто разочароващ край на деня. Мисля, че първата половина на състезанието беше много силна, така че е жалко, че няма с какво да се похваля“, завърши той.

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Снимки: Gettyimages