Карлос Сайнц с наказание за Гран при на Азербайджан заради жълти флагове

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц получи наказание от пет места назад на стартовата решетка за съботната Гран при на Азербайджан в Баку. Санкцията е наложена заради превишена скорост при жълти флагове по време на квалификацията.

В края на третата част на квалификацията (Q3) Сайнц беше последният от трима пилоти, които бяха възпрепятствани от жълт флаг в трети завой заради Ландо Норис, излязъл в зоната за сигурност. Когато Сайнц наближил зоната за спиране, Норис вече се бил върнал на пистата, но испанецът все пак е трябвало да се съобрази с жълтия флаг преди 90-градусовия ляв завой.

CARLOS: Five-place grid drop for failure to slow for yellow flags



CHECO: Three-place grid drop for driving at a reduced speed on the racing line, impeding Piastri#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ru6vWATPGn — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

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Състезателният инженер на Сайнц го е информирал за жълтия флаг и го е помолил да „отнеме леко газта“ преди завоя. Стюардите на ФИА обаче са установили, че пилотът на Уилямс е намалил скоростта само в един от двата засегнати от жълтия флаг сектори – четвърти и пети. Вследствие на това му е наложено наказание от пет места на стартовата решетка.

Сайнц е твърдял, че е намалил достатъчно скоростта в целия участък, но тъй като е записал най-добрия си минисектор за сесията именно в маршалски сектор 4, стюардите не са се съгласили с неговия подход.

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„Сайнц обясни, че е възнамерявал да демонстрира намаляване на скоростта в цялата зона с жълти флагове - се казва в обяснението на стюардите. - Той заяви, че не е сметнал за необходимо да намалява скоростта на правата, а вместо това е искал да покаже реакцията си при приближаването и излизането от завой 3.“

„Той е сметнал това за „цялостно отнемане на газта“, покриващо последователните жълти сектори. Освен това обясни, че автомобилът, който първоначално е причинил жълтия флаг, вече не е бил в зоната за сигурност и е очаквал жълтите флагове да бъдат отменени. Стюардите не приеха тази интерпретация. Когато последователни маршалски сектори са под режим на жълт флаг, пилотът трябва да демонстрира значителна реакция за намаляване на скоростта във всеки отделен жълт маршалски сектор. Намаляване в следващ сектор не може със задна дата да удовлетвори изискването, приложимо за предходния жълт сектор.“

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Стюардите добавят: „Задължението също така не зависи от собствената преценка на пилота дали първоначалната опасност все още съществува в определена част от жълтия сектор. Телеметрията ясно показа, че реакцията на Сайнц на жълтия флаг е настъпила само в маршалски сектор 5. В маршалски сектор 4 не е имало значимо намаляване на скоростта, което реално да може да се отдаде на реакция на жълтия флаг. Всъщност Сайнц записа най-бързото си време за сесията в маршалски сектор 4.“

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В резултат на това Сайнц получи наказание от пет места, което го смъква от девета на четиринадесета позиция на стартовата решетка в събота. Санкцията обезсмисля част от упоритата работа на Уилямс, който успя да се върне в Q3, след като подготви изцяло ново, олекотено шаси и преработен под за състезанието в Баку.

Серхио Перес пък е санкциониран за възпрепятстване

Пилотът на Кадилак Серхио Перес получи наказание от три места назад на стартовата решетка за възпрепятстване на Оскар Пиастри от Макларън в Q1. Перес е бил в подготвителна обиколка в криволичещия участък на дългата 2 км права в Баку, който беше обект на дебати заради голямата разлика в скоростта между автомобили, пестящи заряд на батерията, и тези, които карат с пълна газ.

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Перес не се е съобразил с искането на състезателния директор Руи Маркеш да се придържа към крайната лява страна на пистата, за да се избегнат опасни ситуации. Пиастри е настигнал болида на Кадилак, движейки се с 50 км/ч по-бързо, и се е наложило да отнеме газта.

Стюардите са преценили, че инцидентът не е бил особено опасен, но все пак са наказали Перес за възпрепятстването на Пиастри и за неспазване на изричните инструкции на състезателния директор.

Въпреки това се очаква Перес да стартира от първоначалната си 20-а позиция, тъй като двамата пилоти зад него, Фернандо Алонсо и Ланс Строл от Астън Мартин, имат много по-големи наказания, свързани с двигателите.

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Снимки: Gettyimages