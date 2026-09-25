MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

Организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта представиха календара в MotoGP за сезон 2027, който отново ще включва 22 кръга в 18 държави.

Както беше съобщено още в края на юли, кампанията ще започне с Гран При на Тайланд, която ще се проведе между 5 и 7 март. Сезонът ще завърши с Гран При на Валенсия на 28 ноември.

Промените спрямо сезон 2026 са две, като първата е свързана със завръщането на Гран При на Аржентина, която ще заеме мястото на Гран При на Унгария. Втората засяга домакина на Гран При на Австралия, която ще се премести от „Филип Айлънд“ на градско трасе в Аделаида.

Опозицията срещу състезанието на MotoGP в Аделаида продължава

Календар в MotoGP за сезон 2027:

Гран При на Тайланд, 5-7 март Гран При на Катар, 12-14 март Гран При на Бразилия, 2-4 април Гран При на Аржентина, 9-11 април Гран При на САЩ, 23-25 април Гран При на Испания, 7-9 май Гран При на Франция, 14-16 май Гран При на Италия, 28-30 май Гран При на Каталуния, 11-13 юни Гран При на Нидерландия, 25-27 юни Гран При на Германия, 9-11 юли Гран При на Чехия, 16-18 юли Гран При на Великобритания, 13-15 август Гран При на Австрия, 27-29 август Гран При на Сан Марино, 10-12 септември Гран При на Арагон, 17-19 септември Гран При на Португалия, 1-3 октомври Гран При на Япония, 15-17 октомври Гран При на Малайзия, 22-24 октомври Гран При на Индонезия, 29-31 октомври Гран При на Австралия, 12-14 ноември Гран При на Валенсия, 26-28 ноември

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