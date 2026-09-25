Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

  • 25 сеп 2026 | 13:09
  • 113
  • 0

Организаторите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта представиха календара в MotoGP за сезон 2027, който отново ще включва 22 кръга в 18 държави.

Както беше съобщено още в края на юли, кампанията ще започне с Гран При на Тайланд, която ще се проведе между 5 и 7 март. Сезонът ще завърши с Гран При на Валенсия на 28 ноември.

Промените спрямо сезон 2026 са две, като първата е свързана със завръщането на Гран При на Аржентина, която ще заеме мястото на Гран При на Унгария. Втората засяга домакина на Гран При на Австралия, която ще се премести от „Филип Айлънд“ на градско трасе в Аделаида.

Опозицията срещу състезанието на MotoGP в Аделаида продължава
Опозицията срещу състезанието на MotoGP в Аделаида продължава

Календар в MotoGP за сезон 2027:

  1. Гран При на Тайланд, 5-7 март

  2. Гран При на Катар, 12-14 март

  3. Гран При на Бразилия, 2-4 април

  4. Гран При на Аржентина, 9-11 април

  5. Гран При на САЩ, 23-25 април

  6. Гран При на Испания, 7-9 май

  7. Гран При на Франция, 14-16 май

  8. Гран При на Италия, 28-30 май

  9. Гран При на Каталуния, 11-13 юни

  10. Гран При на Нидерландия, 25-27 юни

  11. Гран При на Германия, 9-11 юли

  12. Гран При на Чехия, 16-18 юли

  13. Гран При на Великобритания, 13-15 август

  14. Гран При на Австрия, 27-29 август

  15. Гран При на Сан Марино, 10-12 септември

  16. Гран При на Арагон, 17-19 септември

  17. Гран При на Португалия, 1-3 октомври

  18. Гран При на Япония, 15-17 октомври

  19. Гран При на Малайзия, 22-24 октомври

  20. Гран При на Индонезия, 29-31 октомври

  21. Гран При на Австралия, 12-14 ноември

  22. Гран При на Валенсия, 26-28 ноември

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Акционер в Алпин иска дял и в Гран При на Маями

Акционер в Алпин иска дял и в Гран При на Маями

  • 25 сеп 2026 | 10:05
  • 465
  • 0
Опозицията срещу състезанието на MotoGP в Аделаида продължава

Опозицията срещу състезанието на MotoGP в Аделаида продължава

  • 25 сеп 2026 | 09:59
  • 406
  • 0
Как ще помогне Тойота на Еванс в битката за титлата?

Как ще помогне Тойота на Еванс в битката за титлата?

  • 25 сеп 2026 | 09:46
  • 597
  • 0
Хамилтън не очаква наказание за нов двигател до края на сезона

Хамилтън не очаква наказание за нов двигател до края на сезона

  • 25 сеп 2026 | 09:38
  • 581
  • 0
Дейвид Култард: В Уилямс ще падат глави

Дейвид Култард: В Уилямс ще падат глави

  • 25 сеп 2026 | 09:31
  • 727
  • 0
Защо огромното предимство на Мерцедес в Баку може да не е реално

Защо огромното предимство на Мерцедес в Баку може да не е реално

  • 25 сеп 2026 | 09:25
  • 1467
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:45
  • 2141
  • 1
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 4918
  • 27
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 6582
  • 11
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 8646
  • 6
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 42544
  • 108
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 15428
  • 7