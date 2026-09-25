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Хамилтън: Ферари промени плана за последната част

  • 25 сеп 2026 | 17:18
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7-кратният световен шампион Люис Хамилтън остана 6-и в квалификацията в Баку днес и обясни изоставането си.

„Отново доста лоша квалификация - заяви британецът. - Поне се опитахме да се борим. В първите две части се представихме сравнително добре, но във втората имахме малко проблеми. След това тимът смени плана ни за третата част на квалификацията.

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„Вместо всеки от нас да направи по две излизания, ние чакахме в бокса и накрая, когато тръгнахме аз бях пред Шарл, пред мен нямаше друга кола и аз го изтеглих, като това ми струва време защото нямаше кой да изтегли мен.

„Но днес нямаше как да се борим с Мерцедес, те са много по-бързи от нас на правите и се справиха отлично.

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„Мисля, че утре ще е трудно да изпреварим Мерцедес. Ще е трудно да поддържаме тяхното темпо на правите, основно заради двигателя им, но ще направя всичко, което е по силите ми.“

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Снимки: Gettyimages

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