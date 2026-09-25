Хамилтън: Ферари промени плана за последната част

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън остана 6-и в квалификацията в Баку днес и обясни изоставането си.

„Отново доста лоша квалификация - заяви британецът. - Поне се опитахме да се борим. В първите две части се представихме сравнително добре, но във втората имахме малко проблеми. След това тимът смени плана ни за третата част на квалификацията.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell quickest by an impressive eight tenths ⏱️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/UXrbS9t0Qe — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

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„Вместо всеки от нас да направи по две излизания, ние чакахме в бокса и накрая, когато тръгнахме аз бях пред Шарл, пред мен нямаше друга кола и аз го изтеглих, като това ми струва време защото нямаше кой да изтегли мен.

„Но днес нямаше как да се борим с Мерцедес, те са много по-бързи от нас на правите и се справиха отлично.

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„Мисля, че утре ще е трудно да изпреварим Мерцедес. Ще е трудно да поддържаме тяхното темпо на правите, основно заради двигателя им, но ще направя всичко, което е по силите ми.“

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Снимки: Gettyimages