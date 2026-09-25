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Антонели се ядосва на себе си след катастрофата в Баку

  • 25 сеп 2026 | 18:57
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Андреа Кими Антонели остана разочарован от катастрофата в първата част на квалификацията за Гран При на Азербайджан във Формула 1 и обясни защо това състезание, в което ще трябва да наваксва позиции, ще бъде много по-трудно, отколкото на „Монца“.

Лидерът в шампионата на Формула 1 Кими Антонели заяви, че трябва „да се справи много по-добре“, след като „ненужен“ инцидент в квалификацията в Баку го остави на 16-о място на стартовата решетка.

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Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Антонели допусна непредизвикана грешка в първия сегмент, когато закачи вътрешната стена на първи завой в началото на втората си бърза обиколка. Това доведе до фатална повреда в окачването, която го принуди да паркира своя автомобил.

Първата обиколка на Антонели вече го беше класирала за втората част на квалификацията, но тъй като италианецът не можа да участва, в събота го очаква състезание, в което ще трябва да си пробива път напред от 16-а позиция. За да бъде разочарованието още по-голямо, Мерцедес се оказа най-бързият отбор в Баку, като съотборникът му Джордж Ръсел унищожи конкуренцията и взе полпозишън с осем десети преднина. Това означава, че Антонели вероятно се е лишил от старт от първа редица.

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„Беше просто грешна преценка заради силно променящото се сцепление - обясни Антонели. - Ненужна грешка в първата част и много добро напомняне, че по този начин нещата не се получават, така че трябва да се справя много по-добре.“

„Имах много по-силен насрещен вятър в сравнение с предишната обиколка, така че предницата беше много по-стабилна. Завих приблизително на същото място, но очевидно колата зави повече и ударих стената.“

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Тъй като Антонели пропусна голяма част от тренировките в четвъртък поради хидравличен проблем, 20-годишният пилот вече беше в неизгодна позиция през целия уикенд. Той призна, че „не е бил на сто процента“ и че Ръсел е щял да бъде труден за побеждаване.

„Джордж свърши невероятна работа този уикенд - призна Антонели. - Той се чувстваше много добре с колата, така че със сигурност той направи разликата. Трябва да бъда честен, но и колата беше много, много бърза.“

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Последният път, когато Антонели стартира от дъното на решетката, италианецът направи едно от най-запомнящите се карания със зрелищна победа след обрат на домашната си писта „Монца“.

Но докато 6-километровата улична писта в Баку също предлага възможности за изпреварване на дългата си права, Антонели предупреди, че повторение на успеха от „Монца“ ще бъде много по-трудно за постигане.

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„Добър старт, да избегна неприятности и след това да се опитам да поддържам наистина добро темпо - обобщи плановете си за събота Антонели. - Очевидно ще бъде малко по-трудно, отколкото на „Монца“, защото тук се изпреварва по-трудно, но вярвам, че все пак можем да направим добро състезание.“

„Нямам какво да губя и просто трябва да направя най-доброто състезание, на което съм способен. С опита се научаваш как да напредваш. Разбира се, този уикенд всичко беше малко объркано, но мисля, че утре можем да направим добро състезание.“

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 Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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