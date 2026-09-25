Леклер: Ферари няма нужда от писмени правила за битките на пистата

Ферари разполага с една от най-интригуващите пилотски двойки във Формула 1, но тандемът Люис Хамилтън и Шарл Леклер може да се окаже „бомба със закъснител“ за ръководството, тъй като липсват писмени правила, които да регулират битките им на пистата.

Преди Гран при на Азербайджан Хамилтън има предимство в класирането при пилотите за 2026 със 191 точки срещу 167 за Леклер. Седемкратният световен шампион във Формула 1 дори има скромни шансове да преследва лидера на Мерцедес, Кими Антонели.

It was a day of stops, offs and restarts in Baku 😮#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/FhsF3QSDSd — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

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Сезон 2026 обаче променя динамиката в Маранело. Миналата година Хамилтън се адаптираше към Ферари и болида, докато Леклер беше утвърденият лидер. През 2026 г. обаче Хамилтън обърна нещата в своя полза и сега Ферари трябва да намери баланс между двама елитни пилоти с конкуриращи се амбиции.

Последните състезания показаха колко деликатно е това равновесие. Леклер няма намерение просто да отстъпва, защото Хамилтън е с по-добра позиция в шампионата, а техните директни сблъсъци на пистата поставиха под лупа начина, по който Ферари управлява и двамата си състезатели.

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Запитан преди надпреварата в Баку дали се чувства комфортно да се състезава толкова агресивно с Хамилтън, Леклер настоя, че конкуренцията между тях остава здравословна. „Да, така е. Разбира се, имало е моменти, в които аз съм прекалявал, както и моменти, в които Люис е прекалявал, но мисля, че ключът е да обсъждаме нещата“, заяви той.

Пилотът на Ферари продължи: „Във Ферари съм от 2019 и знам, че всичко, което правим, се анализира и обсъжда прекалено много. Много често заключенията, които се правят след подобни битки, са грешни.“

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„Трябва просто да говорим с Люис, за да се разберем. Правили сме го през целия си живот. И двамата искаме да побеждаваме и има конкуренция, но също така искаме да печелим като отбор и в крайна сметка Ферари да бъде на върха.“

„Това е приоритетът. Но аз се наслаждавам на битките с Люис. Вълнуващото във Формула 1 е да се бориш срещу най-добрите, а Люис определено е сред тях. Така че за мен това е голямо предизвикателство, но ми харесва.“

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Точно в това се крие проблемът на Ферари. В момента Хамилтън има по-голям стимул в шампионата, но Леклер се бори да спаси сезона си и няма очевидна причина да приеме статут на втори пилот.

В Баку Леклер беше попитан и дали правилата за поведение във Ферари са ясни след битката между двамата на "Монца". Той отговори: „Разбира се. Искам да кажа, случката в завой 2 на "Монца" е нещо, което многократно съм казвал, че не искаме да се повтаря. От моя страна това беше прекалено. Но това вече е зад нас.“

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Относно правилата за поведение между съотборниците във Ферари, Леклер заяви: „Напълно ясно е, че не е задължително да записваме тези неща. Мисля, че е достатъчно ясно. Отново, чувствам, че се обсъжда и анализира прекалено много, когато става въпрос за червените болиди. Това не е съвсем справедливо.“

„На "Монца", ако погледнете четирите топ отбора, три от тях имаха подобни битки, при които болид излизаше в тревата. В крайна сметка единственото, за което все още говорим, са червените коли, което според мен не е честно.“

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Леклер може и да вярва, че здравият разум е достатъчен. Предизвикателството пред Ферари е да реши дали този подход ще остане работещ, ако Хамилтън се доближи още повече до Антонели. Засега съперничеството е управляемо.

Всяка точка, която Хамилтън губи в битка с другия пилот на Ферари, увеличава натиска върху шефовете да се намесят. С оставащи девет кръга, в Маранело може скоро да се наложи да реши дали равнопоставеността все още служи на по-голямата цел на Ферари. Време е Фред Васьор да вземе някои важни решения за своя отбор.

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Снимки: Gettyimages