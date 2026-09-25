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Какво се обърка за Макс Верстапен в квалификацията?

  • 25 сеп 2026 | 19:34
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Макс Верстапен беше най-бърз в последната свободна тренировка за Гран При на Азербайджан и заяви, че промените по RB22 работят добре, но в квалификацията проблем с двигателя го дръпна назад.

„Още от първата част на квалификацията имах проблем с двигателя - обясни Макс пред нидерландските медии в Баку. - Заради това губех поне половин секунда спрямо съотборника ми. След това стана още по-зли. Във втората и третата част се получи пълен провал, ясно е, че имаме проблем с двигателя.

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„Не, проблемът не беше свързан с електрическия компонент от задвижващата система. По-късно стана ясно, че проблемът е в двигателя с вътрешно горене, като в третата част моторът вече не работеше нормално.

„Така максималната ми скорост ставаше все по-ниска. В Q3 батерията ми не зареждаше, но това е свързано с проблема с двигателя. Моторът прекъсваше и системата напълно се обърка.“

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Верстапен прогнозира, че най-вероятно утре няма да стартира в Гран При на Азербайджан със същия двигател, но това все още не е потвърдено от Ред Бул. Макс обаче уточни, че тази смяна няма да му донесе наказание, тъй като тимът ще използва друг, вече каран двигател.

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Снимки: Gettyimages

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