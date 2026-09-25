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  3. Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

  • 25 сеп 2026 | 16:12
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Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Джордж Ръсел спечели своя пети полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира по абсолютно категоричен начин в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Азербайджан в Баку. В същото време неговият съотборник Андреа Кими Антонели се провали и ще потегли едва 16-ти.

Лидерът в шампионата напусна квалификацията още в средата на първата ѝ фаза, след като удари стената от вътрешната страна на първия завой в началото на втория си летящ тур. Това доведе до счупване на предното ляво окачване на колата на италианеца и той беше инструктиран да спре в безопасна позиция, напускайки квалификацията. Преди тази неточност на лидера в генералното класиране, той беше дал достатъчно добро време, за да се класира за втората фаза, но неучастието му в нея го остави 16-ти на старта.

Неговото отсъствие буквално остави Ръсел без конкуренция в битката за първото място, като британецът го завоюва с обиколка за 1:42.526 и аванс от грандиозните 0.837 секунди пред Шарл Леклер, който ще потегли втори. Тройката оформи Оскар Пиастри, като пилотът на Макларън и Леклер бяха разделени от само 0.001 секунда в борбата за второто място.

До победителя в Баку от 2024 година на втория ред ще застане завръщащия се във Формула 1 след отсъствие заради контузия Исак Хаджар, който беше последният пилот, завършил на под секунда от Ръсел. Световният шампион Ландо Норис оформи петицата, като британецът ще раздели третата редица със своя сънародник Люис Хамилтън.

Пиер Гасли се класира седми, точно пред Макс Верстапен, който не успя да направи истинска чиста обиколка в третата фаза на квалификацията и остана осми. С подобрения Уилямс Карлос Сайнц се нареди девети, а компания на испанеца на петия ред ще прави Франко Колапинто от Алпин.

Колапинто и Оливър Беарман бяха разделени от 0.092 в битката за последното място в топ 10, като предимството беше на страната на аржентинския пилот на Алпин, който се класира за решителната фаза на битката за полпозишъна. В същото време Беарман остана 11-ти, а заедно с него елиминирани след вторите 15 минути на квалификацията бяха Лиам Лоусън, Алекс Албон, Естебан Окон, Арвид Линдблад и, разбира се, Антонели.

В края на първата фаза Габриел Бортолето завърши на 0.264 зад Лоусън в спора за последното място във втория сегмент и ще потегли 17-разделяйки деветата редица със своя съотборник в Ауди Нико Хюлкенберг. Очаквано пилотите на Астън Мартин и Кадилак бяха най-бавни от всички, като Фернандо Алонсо се класира пред Серхио Перес, Ланс Строл и Валтери Ботас.

Заради наказания обаче Алонсо ще стартира от последната позиция, непосредствено зад съотборника си Строл. В същото време Перес и Ботас ще оформят десетия ред за тима на Кадилак.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Imago

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