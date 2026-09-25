Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Джордж Ръсел спечели своя пети полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира по абсолютно категоричен начин в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Азербайджан в Баку. В същото време неговият съотборник Андреа Кими Антонели се провали и ще потегли едва 16-ти.

MIGHTY FROM GEORGE RUSSELL!! 💪



The Mercedes driver takes pole in Baku ☝️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZguH7Ev4VJ — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Лидерът в шампионата напусна квалификацията още в средата на първата ѝ фаза, след като удари стената от вътрешната страна на първия завой в началото на втория си летящ тур. Това доведе до счупване на предното ляво окачване на колата на италианеца и той беше инструктиран да спре в безопасна позиция, напускайки квалификацията. Преди тази неточност на лидера в генералното класиране, той беше дал достатъчно добро време, за да се класира за втората фаза, но неучастието му в нея го остави 16-ти на старта.

Неговото отсъствие буквално остави Ръсел без конкуренция в битката за първото място, като британецът го завоюва с обиколка за 1:42.526 и аванс от грандиозните 0.837 секунди пред Шарл Леклер, който ще потегли втори. Тройката оформи Оскар Пиастри, като пилотът на Макларън и Леклер бяха разделени от само 0.001 секунда в борбата за второто място.

MR FRIDAY 😍



George takes pole in Baku 💪 pic.twitter.com/Q3uE8rqKsc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 25, 2026

До победителя в Баку от 2024 година на втория ред ще застане завръщащия се във Формула 1 след отсъствие заради контузия Исак Хаджар, който беше последният пилот, завършил на под секунда от Ръсел. Световният шампион Ландо Норис оформи петицата, като британецът ще раздели третата редица със своя сънародник Люис Хамилтън.

Russell has wrested back the advantage after another flying lap



TOP 5

George

Charles

Oscar

Lando

Isack



ONE. MORE. CHANCE. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Jo0XP1EkFh — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Пиер Гасли се класира седми, точно пред Макс Верстапен, който не успя да направи истинска чиста обиколка в третата фаза на квалификацията и остана осми. С подобрения Уилямс Карлос Сайнц се нареди девети, а компания на испанеца на петия ред ще прави Франко Колапинто от Алпин.

Q3: TOP 10



Russell

Leclerc

Piastri

Hadjar

Norris

Hamilton

Gasly

Verstappen

Sainz

Colapinto #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/aYvF3zPLz5 — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Колапинто и Оливър Беарман бяха разделени от 0.092 в битката за последното място в топ 10, като предимството беше на страната на аржентинския пилот на Алпин, който се класира за решителната фаза на битката за полпозишъна. В същото време Беарман остана 11-ти, а заедно с него елиминирани след вторите 15 минути на квалификацията бяха Лиам Лоусън, Алекс Албон, Естебан Окон, Арвид Линдблад и, разбира се, Антонели.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



11: Bearman

12: Lawson

13: Albon

14: Ocon 📸

15: Lindblad

16: Antonelli (no time)#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/qwfXEMhHFG — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

В края на първата фаза Габриел Бортолето завърши на 0.264 зад Лоусън в спора за последното място във втория сегмент и ще потегли 17-разделяйки деветата редица със своя съотборник в Ауди Нико Хюлкенберг. Очаквано пилотите на Астън Мартин и Кадилак бяха най-бавни от всички, като Фернандо Алонсо се класира пред Серхио Перес, Ланс Строл и Валтери Ботас.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



17: Bortoleto

18: Hulkenberg

19: Alonso

20: Perez

21: Stroll

22: Bottas 📸#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iS3OINpvII — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Заради наказания обаче Алонсо ще стартира от последната позиция, непосредствено зад съотборника си Строл. В същото време Перес и Ботас ще оформят десетия ред за тима на Кадилак.

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Imago