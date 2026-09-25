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Среднощен ремонт на завой №7 в Баку

  • 25 сеп 2026 | 10:28
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Част от завой №7 на пистата в Баку беше преасфалтирана по спешност през нощта, след като част от пилотите във Формула 1 се оплакаха от настилката там след втората свободна тренировка.

Заради жегите вчера и натоварването от загретите сликове, асфалтът на завой №7 вчера започна да се руши, което пък доведе до спешния ремонт.

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Проблемите започнаха по-рано - преди старта на състезателния уикенд се оказа, че подходът към завой №7 е преасфалтиран и оттам се получи разлика в нивата на сцепление и трудности при овладяването на колите.

Също така, кърпене на асфалта е имало и на отделни секции от завои 2, 3 и 4, както и още еда голяма кръпка на завой №19.

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Вчера Арвид Линдблад беше близо до това да излети от трасето в първата свободна тренировка, точно на 90-градусовия десен завой №7, но успя да овладее колата и спря на пистата. Във втората сесия обаче той се удари в трудния и тесен завой №9 и призна, че грешката е била изцяло негова.

Също на завой №7 вчера в първата тренировка спря и лидерът в класирането Андреа Кими Антонели, който получи повреда.

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Снимки: Gettyimages

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