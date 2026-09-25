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Верстапен изпревари Ръсел и Хамилтън преди квалификацията в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:40
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Верстапен изпревари Ръсел и Хамилтън преди квалификацията в Баку

Макс Верстапен изпревари Джордж Ръсел и Люис Хамилтън в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Азербайджан.

В рамките на финалния час за подготовка на уличната писта в Баку четирикратният шампион постигна най-добро време от 1:43.922. По този начин той изпревари с 0.099 секунди Ръсел, който беше над всички и в двете тренировъчни сесии в четвъртък.

Тройката с пасив от 0.111 оформи Хамилтън, който обаче записа своя резултат, възползвайки се от троен слипстрийм на дългата старт-финална права. Преди седемкратният шампион да завърти своята финална обиколка, на третото място се намираше Андреа Кими Антонели, който в крайна сметка завърши четвърти с пасив от 0.351 спрямо Верстапен.

Шарл Леклер с втория болид на Ферари се класира пети, а на под секунда от Верстапен завършиха още Пиер Гасли, Оскар Пиастри и световният шампион Ландо Норис. Топ 10 допълниха завръщащият се във Формула 1 след кратко отсъствие Исак Хаджар и Франко Колапинто.

В рамките на последния час за подготовка имаше множество излитания от пистата, които бяха причинени от ниското сцепление и силните пориви на вятъра, които направиха колите много нервни на градското трасе в столицата на Азербайджан. Най-сериозната неточност беше допусната от Ланс Строл, който докосна стената от вътрешната страна на първия завой точно в средата на сесията и беше инструктиран от своя отбор на спре на пистата, което сложи край на неговата тренировка.

Уикендът за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 15:00 часа българско време с квалификацията по улиците на Баку.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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