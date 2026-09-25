Наказаха Никола Цолов с три места назад за старта утре

Никола Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре в Баку. Оригиналната санкция за пилота на Кампос беше 5 секунди заради пресичане на бялата линия, оформяла подхода към бокса.
Но Никола отпадна преди да излезе това наказание и то беше трансформирано в преместване назад на решетката.
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Така утре Цолов ще стартира 11-и вместо 8-и, какъвто беше резултатът му във втората квалификацията.
Българският пилот ще раздели шестата редица на старта с Дино Беганович, който е 12-и.
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На първа редица утре ще са двамата пилоти на Родин Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, а новият водач в класирането Рафаел Камара потегля трети.
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Снимки: Gettyimages