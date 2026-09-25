Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Наказаха Никола Цолов с три места назад за старта утре

  • 25 сеп 2026 | 17:36
  • 823
  • 0
Наказаха Никола Цолов с три места назад за старта утре

Никола Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре в Баку. Оригиналната санкция за пилота на Кампос беше 5 секунди заради пресичане на бялата линия, оформяла подхода към бокса.

Но Никола отпадна преди да излезе това наказание и то беше трансформирано в преместване назад на решетката.

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Така утре Цолов ще стартира 11-и вместо 8-и, какъвто беше резултатът му във втората квалификацията.

Българският пилот ще раздели шестата редица на старта с Дино Беганович, който е 12-и.

Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели
Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

На първа редица утре ще са двамата пилоти на Родин Мартиниус Стеншорн и Алекс Дън, а новият водач в класирането Рафаел Камара потегля трети.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

  • 25 сеп 2026 | 16:12
  • 4522
  • 4
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 44428
  • 103
MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

MotoGP представи календар с 22 кръга за сезон 2027

  • 25 сеп 2026 | 13:09
  • 1553
  • 0
Верстапен изпревари Ръсел и Хамилтън преди квалификацията в Баку

Верстапен изпревари Ръсел и Хамилтън преди квалификацията в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:40
  • 4668
  • 0
Леклер: Ферари няма нужда от писмени правила за битките на пистата

Леклер: Ферари няма нужда от писмени правила за битките на пистата

  • 25 сеп 2026 | 10:32
  • 1663
  • 0
Среднощен ремонт на завой №7 в Баку

Среднощен ремонт на завой №7 в Баку

  • 25 сеп 2026 | 10:28
  • 1020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 8186
  • 35
България (U21) – Португалия (U21), "мореплавателите" излизат с футболисти на Тотнъм и Рома

България (U21) – Португалия (U21), "мореплавателите" излизат с футболисти на Тотнъм и Рома

  • 25 сеп 2026 | 17:52
  • 447
  • 0
Полуфинал №1 на Евроволей 2026! Следете мача ТУК!

Полуфинал №1 на Евроволей 2026! Следете мача ТУК!

  • 25 сеп 2026 | 17:31
  • 1915
  • 0
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 5089
  • 10
Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

Никола Цолов загуби лидерството във Формула 2 след кошмарно състезание в Баку

  • 25 сеп 2026 | 14:34
  • 44428
  • 103
Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

Бразилия разочарова и в първия си мач след Световното, но се спаси от загуба в 95-ата минута

  • 25 сеп 2026 | 15:22
  • 11383
  • 6