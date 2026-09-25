Исак Хаджар: Ако не бях пропуснал три състезания, щях да съм втори

Исак Хаджар се класира четвърти в Баку със силно представяне в квалификацията, но вярва, че е можел да постигне и повече за себе си и за Ред Бул в петъчния ден в Азербайджан. Той е категоричен, че ако не беше пропуснал последните три състезателни уикенда, е щял да бъде втори на стартовата решетка.

„Нищо изключително - коментира той сесията си пред медиите. - Просто усещам, че ми трябват повече обиколки в колата, за да бъда втори на стартовата решетка. Разликата пред мен е доста малка.“

Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Времето на Хаджар от 1.43,500 минути в третата част на квалификацията беше само с 0,137 секунди по-бавно от това на Шарл Леклер, който завърши втори. Разликата до спечелилия полпозишън Джордж Ръсел обаче беше твърде голяма, за да може някой друг реално да претендира за първото място.

Французинът беше по-бърз и от съотборника си Макс Верстапен, който остана осми в сесията.

Леклер: Разликата с Ръсел е по-голяма от очакваното

„Доволен съм от себе си - заяви Хаджар. - Просто, знаете ли, ако се бях състезавал в последните три надпревари, определено щях да съм втори. Усещам, че това е трудна писта за завръщане след два месеца отсъствие.“

Гран При на Азербайджан е първото състезание за французина от Унгария в края на юли. Той пропусна стартовете в Зандвоорт, Монца и Мадрид поради контузия в китката и подчерта, че целенасочено е избрал да гради увереността си постепенно по време на тренировките.

Ръсел: Може би това е най-голямата разлика в кариерата ми

„Казах си, че е задължително да не докосвам стената или нещо подобно. При завръщане няма смисъл да се поемат много рискове, честно казано. Затова карах малко под лимита през целия уикенд в много тесните участъци. Мисля, че направих тази естествена стъпка напред в третата квалификация.“

„Но държах всичко под контрол и започнах да се забавлявам повече към края на втората част, когато всъщност започнах да поемам рискове и за първи път този уикенд допуснах блокиране на гумите.“

„Така че, да, това беше умният подход“, заключи той.

Хамилтън: Ферари промени плана за последната част

Хаджар също така подчерта, че е забелязал промени в своя Ред Бул, откакто за последно е бил зад волана, като същевременно призна, че в петък Мерцедес все още са били недостижими за него и отбора му.

„Усещането в завоите е по-добро, отколкото когато оставих колата в Будапеща - каза той. - Определено има стъпка напред в баланса. Още от първата обиколка вчера поведението на колата беше такова, че си казах: „Това е по-добре, отколкото...“

Антонели се ядосва на себе си след катастрофата в Баку

„Мерцедес са просто бързи на правите, много бързи. Не че не са бързи и в завоите, все още са най-бързите там, но просто когато си на правата в трети сектор, ние изпитваме големи затруднения.“

Четвъртото място в Азербайджан е най-доброто квалификационно представяне за Хаджар от откриването на сезона в Мелбърн, където той стартира трети.

Наказаха Никола Цолов с три места назад за старта утре

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages