Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Травма на Конате доведе до първа повиквателна за Лени Йоро

Травма на Конате доведе до първа повиквателна за Лени Йоро

  • 24 сеп 2026 | 09:59
  • 790
  • 0
Травма на Конате доведе до първа повиквателна за Лени Йоро

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан повика младия защитник на Манчестър Юнайтед Лени Йоро на мястото на контузения Ибрахима Конате. Това е първа повиквателна за бившият играч на Лил за мъжкия тим. Това е седмият дебютант в списъка на Зизу.

Конате почувства болка в коляното по време на тренировка, а ядрено-магнитен резонанс е показал леко навяхване на дясното коляно. Това го вади от състава за мача срещу Турция в петък (21:45 ч.) от Лига на нациите. Бившият футболист на Ливърпул се завръща на разположение на клубния си отбор Реал Мадрид.

Йоро, който първоначално бе повикан в младежкия национален отбор, ще се присъедини към мъжкия тим за първи път в кариерата си.

С неговото присъствие се увеличава дългият списък с дебютанти, повикани от Зинедин Зидан в групата от 23-ма играчи. В петък специалистът за първи път изпрати повиквателни на вратаря Гийом Рест (Тулуза), на Жереми Жаке (Ливърпул), Анди Диуф (Интер), Лука Да Куня (Комо) и Естебан Льопол (Рен). В неделя вратарят на Комо Жан Бутез също се присъедини към новите попълнения, заменяйки контузения Робин Рисер, а в четвъртък същото направи и Лени Йоро.

Йоро, който досега беше в националния футболен център в Клерфонтен с младежкия отбор, ще се премести в сградата на първия тим. Той ще отлети сутринта с новите си съотборници за Турция, където „петлите“ ще играят в петък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 3758
  • 0
Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

Ерик Кантона: Нямаше да подпиша с Манчестър Юнайтед, ако сър Джим Ратклиф беше начело

  • 24 сеп 2026 | 07:33
  • 2737
  • 2
Ювентус следи ситуацията със защитник на Манчестър Сити

Ювентус следи ситуацията със защитник на Манчестър Сити

  • 24 сеп 2026 | 07:03
  • 2779
  • 0
Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

Тебас: Докато Флорентино е президент на Реал Мадрид, отношенията ни няма да се подобрят

  • 24 сеп 2026 | 06:32
  • 2232
  • 11
Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

  • 24 сеп 2026 | 05:55
  • 1966
  • 1
Реал Мадрид отново насочи поглед към играч на Байерн

Реал Мадрид отново насочи поглед към играч на Байерн

  • 24 сеп 2026 | 05:26
  • 2914
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

Никола Цолов с отлично 3-то време в тренировката в Баку

  • 24 сеп 2026 | 09:54
  • 4424
  • 8
Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

Божидар Саръбоюков в "Гостът на Sportal.bg": Ще гоня до последно световния рекорд

  • 24 сеп 2026 | 09:00
  • 2060
  • 1
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 3758
  • 0
Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

Апоел и Байерн дават началото на сезона в Евролигата в София

  • 24 сеп 2026 | 07:10
  • 2179
  • 0
Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

Везенков и компания започват днес защитата на титлата в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 07:25
  • 3220
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 26619
  • 43