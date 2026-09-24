Травма на Конате доведе до първа повиквателна за Лени Йоро

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан повика младия защитник на Манчестър Юнайтед Лени Йоро на мястото на контузения Ибрахима Конате. Това е първа повиквателна за бившият играч на Лил за мъжкия тим. Това е седмият дебютант в списъка на Зизу.

Конате почувства болка в коляното по време на тренировка, а ядрено-магнитен резонанс е показал леко навяхване на дясното коляно. Това го вади от състава за мача срещу Турция в петък (21:45 ч.) от Лига на нациите. Бившият футболист на Ливърпул се завръща на разположение на клубния си отбор Реал Мадрид.

Йоро, който първоначално бе повикан в младежкия национален отбор, ще се присъедини към мъжкия тим за първи път в кариерата си.

С неговото присъствие се увеличава дългият списък с дебютанти, повикани от Зинедин Зидан в групата от 23-ма играчи. В петък специалистът за първи път изпрати повиквателни на вратаря Гийом Рест (Тулуза), на Жереми Жаке (Ливърпул), Анди Диуф (Интер), Лука Да Куня (Комо) и Естебан Льопол (Рен). В неделя вратарят на Комо Жан Бутез също се присъедини към новите попълнения, заменяйки контузения Робин Рисер, а в четвъртък същото направи и Лени Йоро.

Intensité et détermination 👊



🔊 Montez le son 🔊 pic.twitter.com/rhkwVr417v — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 24, 2026

Йоро, който досега беше в националния футболен център в Клерфонтен с младежкия отбор, ще се премести в сградата на първия тим. Той ще отлети сутринта с новите си съотборници за Турция, където „петлите“ ще играят в петък.

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