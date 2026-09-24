Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:00: Церемония "Футболист на футболистите"
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Загреб)
  3. Динамо (Загреб) представи проекта си за нов стадион

Динамо (Загреб) представи проекта си за нов стадион

  • 24 сеп 2026 | 18:08
  • 361
  • 0
Динамо (Загреб) представи проекта си за нов стадион

Хърватският шампион Динамо (Загреб) представи проекта си за нов стадион, който ще бъде построен на мястото на настоящия “Максимир”.

В конкурса за избор на проект се включиха 88 кандидата от 20 страни, като в крайна сметка той беше спечелен от италианската фирма VG13 Architects Studio Associatio. Новият “Максимир” ще бъде от четвърта категория според изискванията на УЕФА и с капацитет за 35 хиляди зрители, като ще включва още гараж за 800 места, три тренировъчни игрища с 1500 места и лекоатлетически стадион.

Изграждането на съоръжението ще струва около 175 млн. евро без ДДС, а като се добави гаражния комплекс сумата ще достигне 200 млн. Разходите ще бъдат поделени поравно между хърватското правителство и общинската управа на Загреб. Настоящият стадион ще бъде срутен през пролетта на 2027 г., след което Динамо временно ще играе на реновирания “Кранчевичева”. Изграждането на новото съоръжение пък ще започне в началото на 2029 г. и се очаква да завърши преди края на 2030 г.

Президентът на клуба Звонимир Бобан обясни избора именно на този проект: “Това, което получаваме, е структура, която дълбоко отразява градската култура на този град. От друга страна, тя уважава историята и традициите на “Максивир”, като по някакъв начин съхранява и приема идентичността и духа на Динамо и неговите привърженици. Ние сме особено горди с това. Мисля, че наистина можем да гледаме на този проект като на футуристичен “Максимир”. Експертите вече казаха всичко, което трябваше, докато аз мога да говоря от футболна перспектива. Виждал съм много стадиони през живота ми и съм играл на някои от тях, докато на стария “Максимир” на практика живях и го обичах толкова много.

Това е изключително силна и внушителна конструкция. Когато противниковите отбори влязат на стадиона, те ще почувстват голямо уважение, бих казал дори възхищение. Когато си представя излизането на терена, с наклона и максималното издигане на трибуните, с тяхната близост, с енергията и уникалността на стадиона, включително характерното излъчване на всяка трибуна, виждам всичко, което правеше “Максимир” това, което е. Мисля, че енергията на този стадион ще бъде невероятна, трудно е изобщо да се опише. Това ще бъде добре за нас”, заяви той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Родри след първите дни в Барселона: В какво се забърках...

Родри след първите дни в Барселона: В какво се забърках...

  • 24 сеп 2026 | 12:58
  • 15154
  • 2
Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента

Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента

  • 24 сеп 2026 | 12:37
  • 3279
  • 3
Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

  • 24 сеп 2026 | 12:26
  • 4684
  • 2
Най-после добра новина за Тотнъм

Най-после добра новина за Тотнъм

  • 24 сеп 2026 | 12:19
  • 11672
  • 9
Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

Манчестър Юнайтед пусна чимове по 125 паунда

  • 24 сеп 2026 | 11:58
  • 1337
  • 3
Дембеле разкри какво е променил, за да спечели "Златната топка"

Дембеле разкри какво е променил, за да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2026 | 11:52
  • 3455
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

На живо: 25-та церемония "Футболист на футболистите"

На живо: 25-та церемония "Футболист на футболистите"

  • 24 сеп 2026 | 18:33
  • 3768
  • 6
Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

  • 24 сеп 2026 | 12:28
  • 30208
  • 155
Очаквайте на живо: Апоел - Байерн в "Арена София"

Очаквайте на живо: Апоел - Байерн в "Арена София"

  • 24 сеп 2026 | 18:00
  • 680
  • 0
Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку, завърши 8-ми във втората квалификация

Никола Цолов с полпозишън за спринта в Баку, завърши 8-ми във втората квалификация

  • 24 сеп 2026 | 14:12
  • 25506
  • 39
Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

Чочев аут за 4-те мача на България, обясниха причината

  • 24 сеп 2026 | 11:21
  • 20903
  • 47
Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

  • 24 сеп 2026 | 07:55
  • 8946
  • 7