Динамо (Загреб) представи проекта си за нов стадион

Хърватският шампион Динамо (Загреб) представи проекта си за нов стадион, който ще бъде построен на мястото на настоящия “Максимир”.

В конкурса за избор на проект се включиха 88 кандидата от 20 страни, като в крайна сметка той беше спечелен от италианската фирма VG13 Architects Studio Associatio. Новият “Максимир” ще бъде от четвърта категория според изискванията на УЕФА и с капацитет за 35 хиляди зрители, като ще включва още гараж за 800 места, три тренировъчни игрища с 1500 места и лекоатлетически стадион.

Изграждането на съоръжението ще струва около 175 млн. евро без ДДС, а като се добави гаражния комплекс сумата ще достигне 200 млн. Разходите ще бъдат поделени поравно между хърватското правителство и общинската управа на Загреб. Настоящият стадион ще бъде срутен през пролетта на 2027 г., след което Динамо временно ще играе на реновирания “Кранчевичева”. Изграждането на новото съоръжение пък ще започне в началото на 2029 г. и се очаква да завърши преди края на 2030 г.

🏟️ Here are the other designs that were in the top 5 but lost out.



Which one should've been chosen? 🤔 pic.twitter.com/whyK74r333 — Croatian Football  (@CroatiaFooty) September 24, 2026

Президентът на клуба Звонимир Бобан обясни избора именно на този проект: “Това, което получаваме, е структура, която дълбоко отразява градската култура на този град. От друга страна, тя уважава историята и традициите на “Максивир”, като по някакъв начин съхранява и приема идентичността и духа на Динамо и неговите привърженици. Ние сме особено горди с това. Мисля, че наистина можем да гледаме на този проект като на футуристичен “Максимир”. Експертите вече казаха всичко, което трябваше, докато аз мога да говоря от футболна перспектива. Виждал съм много стадиони през живота ми и съм играл на някои от тях, докато на стария “Максимир” на практика живях и го обичах толкова много.

Това е изключително силна и внушителна конструкция. Когато противниковите отбори влязат на стадиона, те ще почувстват голямо уважение, бих казал дори възхищение. Когато си представя излизането на терена, с наклона и максималното издигане на трибуните, с тяхната близост, с енергията и уникалността на стадиона, включително характерното излъчване на всяка трибуна, виждам всичко, което правеше “Максимир” това, което е. Мисля, че енергията на този стадион ще бъде невероятна, трудно е изобщо да се опише. Това ще бъде добре за нас”, заяви той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google