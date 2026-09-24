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  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ехидже Укаки се завърна в Ботев (Пловдив)

Ехидже Укаки се завърна в Ботев (Пловдив)

  • 24 сеп 2026 | 15:57
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Ехидже Укаки се завърна в Ботев (Пловдив)

Нигерийският футболист Ехидже Укаки се присъедини към отбора на Ботев (Пловдив), съобщиха от клуба.

Фланговият футболист вече е в Пловдив и още тази ще направи първата си тренировка под ръководството на Станислав Генчев.

Както е известно, Укаки ще играе при "канарчетата" като преотстъпен от Шефилд Юнайтед. 21-годишният нигериец се връща при "жълто-черните", след като носи екипа на пловдивчани от началото на 2024 година до средата на 2025 година.

За този период той изигра общо 58 мача за Ботев, в които реализира 7 гола и добави 4 асистенции.

Снимка: botevplovdiv.bg

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