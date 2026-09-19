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  3. Генчев: Изключително съм доволен от победата

Генчев: Изключително съм доволен от победата

  • 19 сеп 2026 | 18:31
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Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев сподели първите си впечатления след разгромния успех с 3:0 над Септември (София) в мач от 10-ия кръг на efbet Лига.

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

"Изключително съм доволен от победата. След червения картон за домакините и втория гол се успокоиха нещата. Важно бе да запазим положителното настроение преди дългата пауза. Тази пауза ще ни се отрази добре, защото виждам грешки, които трябва да изчистим, защото първенството навлиза решаваща фаза", заяви Генчев.

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