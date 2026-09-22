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  3. Кампанията "Заедно с Ботев" събра 2000 евро

Кампанията "Заедно с Ботев" събра 2000 евро

  • 22 сеп 2026 | 10:53
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Кампанията "Заедно с Ботев" събра 2000 евро

Приключи петият благотворителен търг от кампанията "Заедно с Ботев". Фланелката на Асен Чандъров от победата с 2:0 над Локомотив (Пловдив) бе спечелена за 320 евро. Така общата сума, събрана от петте благотворителни търга до момента, достигна 2000 евро. Събраните средства вече са дарени за лечението на Натали-Ирен.

Фланелка на нападател на Ботев (Пловдив) беше продадена на благотворителен търг
Фланелка на нападател на Ботев (Пловдив) беше продадена на благотворителен търг

"Благодарим на всички, които се включиха в "Заедно с Ботев". Заедно направихме добро. Съвсем скоро предстои и следващият търг - с фланелката на играча на мача от победата над Септември", написаха от клуба.

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