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  3. Димитър Тонев и Станислав Шопов зарадваха малките ботевисти

Димитър Тонев и Станислав Шопов зарадваха малките ботевисти

  • 21 сеп 2026 | 14:11
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Ботев (Пловдив) продължава да предава любовта към „жълто-черните“ цветове на следващото поколение. Клубът изненада стотици деца по време на спортния празник на ОУ „Димитър Талев“, като Димитър Тонев и Станислав Шопов се срещнаха с малките ботевисти и ги зарадваха с автографи и снимки.

Ето какво написаха от клуба: Любов, предавана от поколение на поколение! Ботев Пловдив изненада стотици деца за спортния празник на Основно училище „Димитър Талев“, гр. Пловдив. Димитър Тонев и Станислав Шопов зарадваха малчуганите с картички и автографи. Множество малки ботевисти си направиха снимка за спомен със своите любимци.

Срещата с футболистите на Ботев Пловдив донесе много радост на най-малките и запали в тях още по-силна емоция към любимия клуб.

В спортния празник се включиха и представители на баскетболен клуб Ботев Академик, които също бяха част от специалния ден и зарадваха децата с изненади, превръщайки събитието в истински празник на спорта и голямото „жълто-черно“ семейство.

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