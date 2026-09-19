Пашата похвали Генчев и Ботев: Набрахме скорост

Легендата на Ботев Пловдив Атанас Пашев разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща днес със Септември в София. Той сподели, че е доволен от играта в последно време и вижда необходимите агресия и желание за победа във футболистите.

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„Набрахме скорост и това ме радва. Спечелихме срещу Арда в Кърджали с 3:2, а успяхме да вземем и дербито срещу Локо Пд с 2:0. Честно казано виждам нужната агресия и стил на игра. Момчетата се хвърлят в здрава битка от първата до последната минута. Това е много важно. Беше много ценен и този успех срещу Арда. Не беше никак лесен двубой, а отборът на Тунчев беше набрал скорост. Успяхме да ги победим и това повлия много положително за дербито. Едно е да влезеш след победа в срещата с Локо и съвсем различно е, ако си направил грешна стъпка“, заяви той.

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„Станислав Генчев е добър треньор. Мисля, че успя да напасне и отбора. Взеха се добри играчи на различни постове. Тактически виждам, че Ботев стои доста по-зряло. Постепенно нещата се напасват. Генчев има желание да работи и го показва всеки ден. Много ще е важно и сега да се спечелят трите точки, защото предстои паузата за националните отбори. Ще е много хубаво да завършим с победа над Септември. Няма да е лесен двубоят в София. Те са тактически грамотен и млад отбор. Септември не играе слабо и не бива да има подценяване, за да не се стигне до някоя грешна стъпка. Ботев трябва да излезе мотивирано и с хъс в този двубой“, продължи Пашев.

„Радвам се, че се дават шансове на Самуил Цонов. Така трябва да се продължава. Той трябва да види, че има доверието на треньора и феновете и да използва шансовете си. Има много качества, а освен това той си е наш юноша. Силно се надявам Тошко Неделев също да се възстанови максимално бързо. Той е от много ключовите футболисти за нас. Станислав Шопов също има с какво да помогне на отбора. Той е много кадърно момче и се радвам, че си го върнахме. Асен Чандъров също ми прави много добро впечатление във всеки мач. Той много се труди и покрива голям периметър. Играе силно и дано така да продължава“, заяви още той.

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„За мен паузата идва навреме. Надявам се да влезем в нея след още един успех. След това ще имат време да работят, а и да си починат малко. Ще има време и за новите попълнения да направят по-добра подготовка. Естествено, винаги има върху какво да се работи и трябва да бъдат готови след паузата за още по-силни игри. Станислав Генчев най-добре знае. Взеха се добри футболисти и това е радващо“, завърши легендата на „жълто-черните“.

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